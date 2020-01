A finales de diciembre, Julio César Chávez Jr salió agachado y escabulléndose entre vasos con cerveza que le arrojaron aficionados furiosos por calificar la actuación del Hijo de la leyenda como vergonzosa.

Una escena similar pero en un escenario diferente se suscitó ayer por la tarde cuando los oficiales del partido de comodines entre los Vikings y los Saints tuvieron que abandonar el Superdome en medio de un bombardeo de basura.

Los seguidores de Nueva Orleans se enfurecieron cuando escucharon que el touchdown de la victoria de Kyle Rudolph se mantenía al considerar que no hubo interferencia ofensiva por parte del ala cerrada de los Vikings.

Lee también: Definidos los juegos de ronda divisional

La basura fue arrojada en dirección a los réferis cuando salieron hacia los vestidores luego de la conclusión del partido de de comodines de la NFC, y se pudo escuchar al locutor de discurso público suplicando a los fanáticos : "Damas y caballeros, por favor no arrojen nada al campo".

Los videos y fotos posteriores al juego muestran que se arrojó una bebida desde la primera fila, casi haciendo contacto con un árbitro.

Lee también: Vikings elimina a los Saints en tiempo extra

Los abucheos de los fanáticos de los Saints se escucharon haciendo eco en todo el Superdome cuando los Vikings sembrados No.6 celebraron su sorpresiva victoria sobre un sembrado No. 3, y marcó el segundo año consecutivo en que Nueva Orleans se fue a casa en enero desesperado después del año pasado La controvertida derrota del campeonato de la NFC ante los Rams de Los Ángeles que les costó a los Saints un viaje al Super Bowl.

Saints fans not liking the NFL refs? Why I never... pic.twitter.com/beeBeLFBLL

— FG (@ForeverGridiron) January 6, 2020