Jugador de los Raiders regala casa a su padre y lo hace llorar

La NFL regaló otra conmovedora historia, protagonizada por Josh Jacobs, corredor de primer año de los Raiders de Oakland.

Tras su primera temporada en el futbol americano profesional, el jugador de 21 de años de edad le compró una casa a su padre; éste estalló en llanto y, con sus lágrimas, escurrieron recuerdos de tiempos en los que un contrato millonario no era más que una fantasía.

En una entrevista hecha en 2019, Jacobs contó que su infancia estuvo marcada por momentos complicados, como tener que dormir en un coche, junto con sus cuatro hermanos, a falta de un hogar.

An unforgettable gesture.@iAM_JoshJacobs thanked his father for his sacrifices growing by buying him a home in Oklahoma.

More: https://t.co/KGdnecQbl4 pic.twitter.com/Jj5B39U6rN

— Oakland Raiders (@Raiders) January 7, 2020