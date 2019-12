Es una broma, es ridículo: Edelman sobre el 'Spygate 2'

Julian Edelman, receptor de los Patriots de Nueva Inglaterra, desestimó la investigación que realiza la NFL a su equipo, luego de que un camarógrafo que se identificó como empleado del propietario Robert Kraft grabó ilegalmente a entrenadores y jugadores de los Bengals de Cincinnati.

Lo anterior, provocó que la NFL realice una investigación en contra de los Patriots.

"Sí, eso es una broma", dijo Edelman a la radiodifusora WEEI. "Ni siquiera lo hemos pensado, sinceramente. Es gracioso, pero es lo que es. No sé, es ridículo. Mi enfoque está en lo que resta de la temporada regular".

Jugadores y entrenadores de Nueva Inglaterra se han mantenido al margen de la investigación, la cual ha sido bautizada por la prensa estadounidense como 'Spygate 2', en alusión al primer escándalo de espionaje que realizó los Patriots en años pasados.

El camarógrafo que grabó el video para los Patriots fue detenido por personal de los Bengals, quienes le retiraron el video y posteriormente la cinta fue entregada a la NFL.

La Liga no ha mencionado cuando dará una resolución de su investigación y tampoco que castigos podrían desencadenarse, en caso de que la organización resulte culpable.

