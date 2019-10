El mexicano Luis Pérez firma con los Wildcats de la XFL

El quarterback mexicano Luis Pérez firmó un contrato con los Wildcats de Los Angeles, un equipo de la XFL, una liga que volverá a la actividad el próximo año después de que tuviera un breve debut en el 2001.

La adición de Pérez la hizo pública la organización, mediante sus cuentas de redes sociales, al tiempo que lo acompañaba un breve mensaje.

"El primer jugador en llamarse a sí mismo un Wildcats de Los Ángeles. Bienvenido a la escuadra", se leía en el mensaje del equipo.

Pérez firmó contratos con los Rams de Los Ángeles, Eagles de Filadelfia y Lions de Detroit en la NFL, pero con ninguno de ellos pudo jugar un partido en temporada regular, mientras que en la extinta Alianza de Fútbol Americano (AAF) jugó con los Commanders de San Antonio y el Iron de Brmingham.



8,325 career passing yards for @Lions_FB

78 passing TD

Player of the Year

National Champion @PerezLuisQB is bringing all of that & more back home to So Cal pic.twitter.com/yCIEPJU1QE

— Los Angeles Wildcats (@XFLWildcats) October 15, 2019