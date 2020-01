Durante los últimos dos días y quizá una parte de la temporada los titulares de prensa y comentarios en redes sociales han girado al fin de una era de las dinastías más grandes del deporte.

La eliminación temprana de los Patriots en postemporada con el fin del contrato de su quarterback Tom Brady son los ingredientes principales que han fomentado el caldo de opiniones de expertos y aficionados a la NFL.

Mientras la rumorología y opiniones mantiene un cause hacia la separación de Brady de Nueva Inglaterra, el dueño del equipo Robert Kraft espera que el veterano de 42 años se mantenga con ellos al menos un par de rodeos más.

“Mi esperanza y oración es el juego número 1 (Brady) para los Patriots. O el número 2. Tiene la libertad de decidir qué quiere hacer y eso es lo mejor para su propio interés personal", declaró Kraft.

Brady, quien calificó la jubilación como "bastante improbable" después de la pérdida de comodines del sábado , ha estado con los Patriots desde que lo reclutaron en 2000.

Pero su contrato se anula si no se le otorga una extensión al comienzo del nuevo año de la liga el 18 de marzo. Su acuerdo también prohíbe a los Patriots usar la etiqueta de franquicia para retenerlo.

“Estoy pensando en todo eso, en todos los mariscales de campo que se fueron a otro lado, y solo espero y creo que Tom ... es tan especial que se ha ganado el derecho de hacer lo mejor para él ... Pero solo espero y rezo para que encajemos en sus planes ", añadió Kraft en una entrevista con una radiodifusora de Estados Unidos.

Brady viene de una temporada en la que terminó con 24 touchdowns y ocho intercepciones en 4,057 yardas pasando en la temporada regular. Terminó con una calificación de pasador de 88.0.

"Who knows what the future holds. We'll leave it at that."

—Tom Brady following the Patriots loss pic.twitter.com/XjrISOPdjV

— SportsCenter (@SportsCenter) January 5, 2020