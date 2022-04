El Draft de la NFL 2022 arrancará este jueves con la atención centrada en figuras que deben ser seleccionados en la primera ronda, como el ala defensiva Aidan Hutchinson, el esquinero Ahmad Gardner y el pasador Kenny Pickett. El Draft se realizará en las instalaciones del Allegiant Stadium, hogar de los Raiders, en Las Vegas, Nevada.



Serán 262 jugadores los que estarán a disposición de los 32 equipos de la liga en siete rondas. La primera será elegida el jueves 28 de abril, la segunda y la tercera el viernes 29 de abril; el sábado 30 de abril se seleccionará de la cuarta a la séptima ronda.



Aidan Hutchinson de 21 años, surgido de la Universidad de Michigan, está considerado como el mejor prospecto de este año. En su última temporada consiguió 14 capturas y 62 tacleadas; es veloz y agresivo, cualidades que un cazador de mariscales de campo necesita.

Será difícil que lo dejen pasar como selección uno global los Jacksonville Jaguars o los Detroit Lions, quienes poseen el lugar uno y dos, respectivamente, para escoger. La capacidad defensiva es abundante en este Draft, muestra de ello es Ahmad Gardner, quien corre las 40 yardas en 4.41 segundos.

Según Pro Football Focus, empresa de estadísticas de la National Collegiate Athletic Association el esquinero de 21 años no permitió una anotación en tres años con la Universidad de Cincinnati. Una opción para los Jets o los Giants, quienes tienen las posiciones cuatro y cinco, respectivamente, para elegir y dar seguridad a sus defensivas secundarias.



El talento que presentó la edición 2020 con pasadores como Joe Burrow, hoy con los Bengals; Tua Tagovailoa, en los Dolphins; o Justin Herbert, con los Chargers; no abunda en este 2022, pero se defiende con nombres como los de Kenny Pickett y Malik Willis.

Pickett tiene 23 años, proviene de la Universidad de Pittsburgh, donde lanzó para 4.319 yardas, 42 TD y siete intercepciones. Willis se distingue por su liderazgo. Es de un estilo parecido al de Patrick Mahomes y Josh Allen; tiene un brazo poderoso y es explosivo en la carrera; en dos años con los Liberty Flames sumó 1.835 yardas y 13 anotaciones.

Panthers con el lugar seis y los Falcons, en el nueve, requieren un pasador y tanto Pickett como Willis son opciones. También son jugadores a seguir en este Draft los linieros ofensivos Ickey Ekwonu, NC State Wolfpack, y Evan Neal, Alabama, candidatos a ser selección global tres y cuatro, respectivamente.



