El exentrenador de la NFL y los Dolphins de Miami, Don Shula, falleció a los 90 años de edad, informó su familia y la misma organización. Pero, ¿quién fue y qué hizo este exhead coach?

Shula nació el 4 de enero de 1930 en Grand River, Ohio, estado en el que prácticamente vivió la primera parte de su vida. Ahí, fue a la secundaria Harvey, donde comenzó a jugar fútbol americano y posteriormente hizo lo propio en la Universidad John Carroll.

Shula saltó a la NFL cuando fue elegido en el Draft de 1951, por los Browns. Jugaba en la secundaria y permaneció con el entonces equipo dominante de la época solo dos años. Posteriormente jugó para los Colts de Baltimore y los Redskins de Washington.

Se retiró apenas con 27 años y, apenas cuatro años después se convirtió en entrenador en jefe de los Colts, equipo que entrenó hasta el 63. A partir de la campaña del 64 fue el head coach con los Dolphins, que los llevó a ser una franquicia exitosa. De hecho, todos sus éxitos se construyeron con él en las laterales.

El logró más importante de Shula con Miami se dio en la campaña del 72. Ahí llevó a la franquicia a terminar la temporada regular de manera invicta y obtener el Super Bowl. Los Dolphins del 72 de Shula son la único equipo de la NFL que ha ganado el Super Tazón sin perder un juego.

Entrenó a los Dolphins hasta la temporada del 95, con los que ganó dos Super Bowl, cuatro campeonatos de la Conferencia Americana y dejó un récord de 257 victorias, 133 derrotas y dos empates.

Fue inducido al Salón de la Fama de los Dolphins y posteriormente al de la NFL y es reconocido como uno de los mejores entrenadores en jefe de la historia de la Liga.



Rest in peace to the winningest coach in NFL history, Don Shula. pic.twitter.com/4mZ8cjUBl2

— NFL (@NFL) May 4, 2020