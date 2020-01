Demi Lovato cantará el Himno Nacional en el Super Bowl LIV

La cantante pop nominada al Grammy, Demi Lovato, interpretará el Himno Nacional en el Super Bowl. La NFL anunció la presentación, que tendrá lugar antes del gran juego del 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami.

Lovato se ha tomado un descanso del público desde que se centró en su recuperación después de una sobredosis reportada en julio de 2018.

Puedes leer: "'Cenicientas' con fuerza de Titanes en la NFL"

La cantante, que habló sobre sus problemas con un desorden alimenticio, automutilación, drogas y alcohol, celebró seis años de sobriedad en marzo de 2018. Pero recayó, revelando la noticia en la canción “Sober”, lanzada en junio de 2018.

We are excited to announce @ddlovato will help us culminate our 100th season by singing the National Anthem at #SuperBowl LIV on @FOXTV 2/2 pic.twitter.com/ASyW3i5pAP

— NFL (@NFL) January 16, 2020