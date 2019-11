Los Cowboys de Dallas fueron incapaces de doblegar a la defensiva de los Vikings de Minnesota en la serie ofensiva del encuentro y terminaron perdiendo 28-24 en el AT&T Stadium de Arlington , y de paso perdieron la oportunidad de separarse en el liderato de la división Este de la Conferencia Nacional.

Kirk Counsins, quarterback de los Vikings, fue un dolor de cabeza para los Cowboys. Lanzó dos pases de anotación y 220 yradas, mientras que el corredor Dalvin Cook aportó 97 yardas por acarreos y un touchdown.

La escuadra texana no pudo imponer su ataque terrestre y por tanto no tuvo una buena actuación el corredor Ezekiel Elliott, quien apenas corrió sólo 47 yardas en 20 acarreros. Esa fue buena parte de la razón, del que los Cowboys no pudieran realizar un juego regular en los cuatro cuartos.



Dak Prescott, el mariscal de campo de los Cowboys, volvió a flaquear en momentos clave del encuentro. Falló un pase clave en cuarta y cinco, cuando Dallas se encontraba en la yarda 40 en territorio de los Vikings.

Ahora los Cowboys se encuentran con récord de 5-4 en el Este de la Nacional, misma foja que los Eagles de Filadelfia.