Los Chargers de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City ya descansan en la Ciudad de México, un día antes del regreso de la NFL a tierras aztecas.

Luego de la decepción vivida el año pasado, cuando se tuvo que suspender el partido entre Chiefs y Rams por la mala condición de la cancha del Estadio Azteca, parece ser que ahora sí nada separará a los aficionados mexicanos del Monday Night Football en México.

Los Chargers arribaron al hotel Presidente Intercontinental en la Ciudad de México, donde decenas de aficionados los esperaban. Incluso, hubo algunos afortunados que pudieron saludar de cerca a los jugadores.

Por otro lado, los Chiefs de Kansas City ya descansan en el Hotel Marriot. Ahí, poco más de 20 aficionados pudieron ver de cerca a los jugadores liderados por el MVP, Patrick Mahomes.

Mañana, ambos equipos saldrán de sus hoteles aproximadamente a las 15:30 horas rumbo al Estadio Azteca, donde harán vibrar a la afición en el regreso de la NFL a México.

El partido arrancará a las 19:15 horas mañana en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, para cerrar con la semana 11 de la temporada 100 de la NFL.



walked into the hotel and ...

we love you, mexico city pic.twitter.com/l2I38IFrG6

— Los Angeles Chargers (@Chargers) November 17, 2019