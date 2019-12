Así se jugarán los Playoffs de la NFL

Los Playoffs de la NFL quedaron definidos y no contarán con tres de los equipos que han ganado múltiples campeonatos: Cowboys, Steelers y Raiders.

La eliminación de Dallas se consumó pese a su holgado triunfo ante los Redskins de Washington. Para avanzar a la postemporada necesitaban de la derrota de los Eagles en Nueva York, pero esto no sucedió y los de Filadelfia amarraron el segundo título divisional del Este de la NFC en las últimas tres temporadas.

Los de Pennsylvania disputarán, en casa, la ronda de comodínes ante los Seahawks de Seattle, que cayeron con los 49ers de San Francisco en un duelo clave, que los condenó a perder el título del Oeste de la NFC y de paso ceder una semana de descanso.

Los californianos, por su parte, aseguraron descansar la primera semana de la postemporada y amarrar el número uno de la NFC, que les garantizará recibir los partidos de Playoffs en el Levi’s Stadium.



The NFC runs through The Bay!

Be there for the first-ever #49ers home playoff game presented by @SAPSports at @LevisStadium.

https://t.co/SEMo5m42gu pic.twitter.com/4ohq2239D0

— San Francisco 49ers (@49ers) December 30, 2019