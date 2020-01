Así recibió Jimmy Johnson su inducción al Salón de la Fama

Jimmy Johnson, exentrentrenador en jefe de los Cowboys de Dallas, vivió un momento emotivo, luego de que recibiera su designación como nuevo miembro del Salón de la Fama de la NFL en el medio tiempo de la transmisión del juego entre los Packers y los Seahawks.

Lee también: Packers vence a Seahawks y avanza a la final de la NFC

La transmisión de la cadena estaounidense Fox transcurría con normalidad, hasta que el presidente del Salón de la Fama, David Baker, irrumpió por la parte trasera del estudio de televisión.

“Gracias coach. Gracias por todo lo que hizo por el juego”, le dijo Baker a Johnson, quien se mostró visiblemente emocionado. “Gracias por la historia que hizo en la Liga. Es un honor informarle que usted ha sido seleccionado para ser inducido para el Salón de la Fama”.

Former @dallascowboys head coach @JimmyJohnson has been elected to the @ProFootballHOF as a member of the Class of 2020.

Incredible moment as he finds out he is now a Hall of Famer. #PFHOF20 (via @NFLonFOX) pic.twitter.com/EydJ1GDX8Y

— NFL (@NFL) January 13, 2020