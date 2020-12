Aficionados reciben a los Bills en plena pandemia

Los fanáticos de los Bills de Buffalo no han podido ingresar al estadio durante toda la temporada debido a la pandemia de Covid-19. A pesar de las medidas impuestas por el gobierno local y la propia franquicia, cientos de aficionados se presentaron en el aeropuerto el ayer por la noche, a pesar del frío y el coronavirus, para recibir a los campeones de la División Este de la AFC.

La cita fue en el Aeropuerto Internacional Buffalo Niagara. Los fanáticos llegaron horas antes de que los jugadores aterrizaran, provenientes de su victoria (48-19) sobre los Broncos de Denver.

Los Bills se coronaron en su división por primera vez desde 1995.

Los jugadores y staff saludaron a los seguidores, colocados detrás de una reja y, sobre las calles de la ciudad, otros salieron para observar el camino de los profesionales a las instalaciones del equipo para recoger sus vehículos.

Otros aficionados, incluso, asistieron a las inmediaciones del Bills Stadium para festejar el título, a temperaturas bajo cero grados centígrados.

Buffalo aseguró su lugar en la postemporada como local, mínimo, para la ronda de comodines y sueña con regresar al Super Bowl.

Best fans in the world. #BillsMafia pic.twitter.com/GNXSPcqChG

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) December 20, 2020