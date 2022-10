Fue un fracaso no entrar directo a Liguilla; a avanzar en el repechaje: Miguel Herrera

Miguel Herrera lo aceptó, fue un fracaso no entrar directo a la Liguilla, pero, reconoce que ante un torneo exprés, es buen resultado haber conseguido 30 puntos en la fase regular del Apertura 2022.

"Fracasamos en el intento de estar dentro de los primeros cuatro. Se hicieron 30 puntos, pasamos de panzazo en un torneo atípico", mencionó el Piojo ante la prensa.



Herrera entiende que Tigres no tiene más que meterse a la Liguilla y esto significa derrotar al Necaxa en la reclasificación.

"Tenemos que pensar en ganar para meternos a la Liguilla. Es la primera vez desde que están los torneos cortos que un equipo con 30 puntos al menos no está entre los primeros cuatro, pero así nos tocó, ahora a jugar el repechaje y hay una buena actitud".



Eso sí, no siente presión por quedar fuera y que esto ponga en peligro su trabajo: "Yo siempre me siento seguro donde estoy, con el América hice 11 torneos y en 10 lo mínimo fueron semifinales, en el primer torneo que quedé en cuartos me corrieron, pero esas son decisiones de la directiva".

Por último, el Piojo señaló, como lo ha hecho desde hace tiempo, que la afición de Tigres es la mejor del país y que será factor para conseguir un resultado positivo el sábado en el Estadio Universitario.

