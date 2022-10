El piloto mexicano de Red Bull, Sergio Pérez, conquistó su cuarta carrera en la historia de la Fórmula 1, y la segunda esta temporada, tras terminar en primer lugar en el Gran Premio de Singapur.



Este es el podio número 23 para el nacido en Guadalajara, quien dominó la carrera de principio a fin, a pesar de ponerle suspenso sobre el final por una posible penalización que le hubiera costado el triunfo. Sin embargo, la ventaja de más de siete segundos fue suficiente para sellar la victoria.

A continuación te dejamos las mejores reacciones de una nueva jornada de automovilismo en la cual Checo pone en lo más alto del mundo la bandera mexicana.



We are so proud @SChecoPerez pic.twitter.com/eNe0tjlale

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 2, 2022