Floyd Mayweather está en problemas por el excéntrico regalo que le dio a su nieto

El exboxeador Floyd Mayweather se ha caracterizado por presumir sus lujosos automóviles y relojes, pero en esta ocasión un excéntrico asiento le podría generar problemas.

Mayweather en uno de sus autos instaló un sillón para su nieto Kentrell Jr., dicho asiento fue criticado por la organización de los derechos de los animales, ya que está hecho por piel real.

La organización publicó un comunicado donde critica el artículo de Floyd, que podría estar valuado en 18 mil dólares.

“¿Floyd Mayweather, quien tiene un historial de asalto y agresión a víctimas indefensas, realmente buscó actualizarlo apoyando a una industria que estrangula a los animales hasta la muerte, además de envenenarlos y electrocutarlos?”.

Floyd Mayweather drops $18K on Mink Fur-Lined car seat for his grandson Kentrell Jr. pic.twitter.com/sFjsqOfhiF

— SAY CHEESE! (@SaycheeseDGTL) July 20, 2022