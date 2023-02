Fans turcos homenajean con emotivo mosaico a Proteo, el perro mexicano que murió en Turquía

El pasado lunes 13 de febrero murió Proteo, uno de los perros mexicanos que viajó a Turquía para apoyar en los rescates de las personas, tras el devastador terremoto que golpeó el sur del país y el norte de Siria el 6 de febrero.

México envió a un equipo de 130 militares y 20 civiles para participar en las tareas de rescate y entre ellos iba Proteo, un pastor alemán nacido el 16 de junio de 2013 que perteneció a la Primera Brigada de Policía Militar en el Campo Militar No. 1-A.

La vida del perro rescatista ha recibido múltiples homenajes y uno de los más emotivos se acaba de presentar este miércoles en Turquía, en el encuentro de la Conference League entre el Trabzonspor y el Basilea.

Los fanáticos del cuadro turco hicieron un emotivo mosaico en las tribunas del Medical Park Stadyumu en honor a los rescatistas que han apoyado para salvar vidas, y en la enorme imagan aparece el can mexicano, con un collar en el que se puede leer UME (Unidad Militar de Emergencias) - Proteo.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que el perro rescatista falleció por “las condiciones climatológicas prevalecientes en Turquía” y no por un derrumbe como se había dado a conocer recientemente.



