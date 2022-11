Con la presencia de los pilotos Checo Pérez, Lewis Hamilton, George Russell y Alexander Albon, se confirmó el nuevo circuito para el 2023. Después de un showrun, giros en las calles de Las Vegas y la demostración del trazado de la pista, que recorrerá el Caesars Palace, el Bellagio y los resorts Wynn y Encore, Venetia y Palazzo y MSG Sphere. Sin embargo, la principal incógnita es saber cuánto costarán los boletos.

It's Launch Party day here in Las Vegas! Let's go!! #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/CMI4d033Ij

— F1 Las Vegas (@F1LasVegas) November 5, 2022