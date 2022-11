El domingo 20 de noviembre se disputará el Gran Premio de Abu Dhabi que representará el final de una nueva temporada de Fórmula 1, pero también será la última vez que Sebastian Vettel se suba a un monoplaza a nivel profesional.



Para celebrar la carrera del piloto alemán y leyenda del automovilismo, los demás pilotos dejaron de lado sus rivalidades y el espíritu competitivo que los enfrenta durante el año, para juntarse y cenar a modo de despedida para Vettel.



Great dinner, with some great stories!

Thanks guys and happy retirement Seb #AbuDhabiGP pic.twitter.com/UFnYSJYev5

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 17, 2022