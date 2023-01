El gran Lewis Hamilton de la Fórmula Uno experimentó el acoso escolar cuando tenía solo 6 años y dijo que le arrojaron plátanos cuando lo maltrataron racialmente en la escuela.

El siete veces campeón, que es el único piloto negro en la F1, calificó sus días escolares como los más traumáticos.



“Para mí, la escuela fue probablemente la parte más traumática y difícil de mi vida”, dijo Hamilton en una entrevista para el podcast On Purpose, que se publicó el lunes. “Ya estaba siendo acosado a la edad de 6 años... Creo que en ese momento, en esa escuela en particular, probablemente era uno de los tres niños de color y los niños más grandes, más fuertes y acosadores me estaban tirando mucho todo el tiempo".

Nacido y educado en Stevenage, Inglaterra, Hamilton describió cómo el abuso racial continuó durante sus años escolares, junto con el absoluto aislamiento y confusión que sentía.

“Y luego constantes golpes (burlas), las cosas que te arrojan, como plátanos, personas que usarían la palabra N tan relajadamente. La gente te llama mestizo y realmente no sabe dónde encajas”, dijo Hamilton, de 38 años. “Eso para mí fue difícil, y luego cuando vas a la clase de historia y todo lo que aprendes en historia no hay personas de color en la historia que nos estaban enseñando. Así que estaba pensando, '¿Dónde están las personas que se parecen a mí?'” Hamilton dijo que incluso las figuras de autoridad se metería con él.



“Solo había alrededor de seis o siete niños negros de 1200 niños y tres de nosotros estábamos fuera de la oficina del director todo el tiempo”, dijo. “El director simplemente lo tuvo con nosotros y particularmente conmigo" agregó.

“Me pusieron en todos los conjuntos más bajos de la escuela y me dijeron que si lo haces bien puedes progresar. Nunca me dejaron progresar, sin importar cuánto lo intenté”, agregó Hamilton. “Realmente sentí que el sistema estaba en mi contra y nadaba contra la corriente”.

Hamilton dijo que sintió el amargo dolor de la exclusión, incluso en los momentos de recreación.

“Siempre fui el último elegido, sabes cuando estás parado en una fila, cuando están eligiendo equipos para partidos de futbol. Incluso si fuera mejor que alguien más”, dijo. “Simplemente haciendo malabarismos con todas estas emociones que estás sintiendo, además tuve problemas en la escuela. No supe hasta los 16 años que era disléxico” confesó.



Hamilton describió cómo reprimió su dolor y puso cara de valiente cuando llegó a casa.

“Hubo muchas cosas que suprimí. Sentí que no podía ir a casa y decirles a mis padres que estos niños seguían llamándome la palabra N hoy, (que) me intimidaron, me golpearon en la escuela hoy, o que no pude defenderme”, dijo. “No quería que mi papá pensara que no era fuerte y si tenía lágrimas las contenía, si tenía emociones sería en un lugar tranquilo. Realmente no fue hasta que comencé a competir que pude canalizar esta emoción que tenía en mi forma de conducir” sentenció.

Hamilton posee el récord de F1 con 103 victorias en Grandes Premios y 103 poles, y comparte el récord de más títulos de F1 con el gran Michael Schumacher. La estrella de Mercedes, que no ganó un Gran Premio la temporada pasada, comienza su búsqueda de un octavo título de F1 cuando comience la temporada en Bahrein el 5 de marzo.

En los últimos años, Hamilton se ha distinguido fuera de la pista, haciendo campaña incansablemente para luchar contra el racismo e instando a otros en la F1 a hablar más.



Hamilton creó la "Comisión Hamilton" para mejorar la diversidad de la F1 y también se ha pronunciado sobre los abusos contra los derechos humanos en los países donde la F1 compite.

El año pasado, Hamilton dijo que la " mentalidad arcaica " tiene que cambiar después de que el campeón retirado Nelson Piquet, según los informes, usó un insulto racial en su contra.

