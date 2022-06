F1: Hamilton, víctima de racismo en la Fórmula 1

La Federación internacional de automovilismo (FIA) y el equipo Mercedes de Fórmula 1 han apoyado al piloto británico Lewis Hamilton después de que sufriera un nuevo 'ataque racista'.

El tricampeón del mundo de Fórmula 1, el brasileño Nelson Piquet, hizo un desafortunado comentario en el transcurso de una entrevista televisiva en el que llamó "negrito" al siete veces campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo.

El equipo Mercedes no tardó en reaccionar en redes sociales. "Condenamos en los términos más enérgicos cualquier uso de lenguaje racista o discriminatorio de cualquier tipo. Lewis ha encabezado los esfuerzos de nuestro deporte para combatir el racismo, y es un verdadero campeón de la diversidad dentro y fuera de la pista", escribió su equipo.



"Juntos, compartimos la visión de un automovilismo diverso e inclusivo, y este incidente subraya la importancia fundamental de seguir luchando por un futuro mejor", concluyó el equipo.

La FIA también se expresó en el mismo sentido condenando "enérgicamente cualquier lenguaje y comportamiento racista o discriminatorio, que no tiene cabida en el deporte ni en la sociedad en general. Expresamos nuestra solidaridad con @Lewis Hamilton y apoyamos plenamente su compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión en el deporte del motor".

Lewis Hamilton, piloto británico de Fórmula 1 y siete veces campeón del mundo, también ha salido al paso de un desafortunado comentario del brasileño Nelson Piquet en una entrevista televisiva en el que le llamó "negrito".

"Es más que un idioma. Estas mentalidades arcaicas deben cambiar y no tienen cabida en nuestro deporte. He estado rodeado de estas actitudes toda mi vida. Ha habido mucho tiempo para aprender. Ha llegado el momento de la acción", escribió Hamilton en sus redes sociales.



It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action.

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 28, 2022