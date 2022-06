Exjugador del Real Madrid reconoce que entrenó ebrio con el equipo español

El brasileño Cicinho vivió una etapa complicada con el Real Madrid en 2006, el defensor sumó algunos minutos con el equipo español pero jamás pudo hacerse de un puesto principal.

El exjugador de la Selección de Brasil reconoció que uno de los motivos principales para no consolidar una carrera en el equipo merengue fue su alcoholismo, mismo que le hacia llegar en mal estado a los entrenamientos.



"Si me preguntan si alguna vez he ido borracho a entrenar con el Real Madrid, lo hice. Bebía café para quitarme el aliento y me bañaba con perfume. En mi profesión, como futbolista profesional, era fácil. No necesitaba dinero para conseguir bebida, la gente me la daba feliz en los restaurantes", dijo en entrevista con la cadena EPTV.

El lateral agregó que algo que lamenta es el mal momento que le hizo pasar a su familia y seres queridos, a los cuales ignoró en ese momento rodeado por personas negativas.

"El alcohol te rodea de gente a la que le gusta ese estilo de vida, y la gente que te quiere de verdad queda excluida. Cuando agarran contra una pared y te dicen que no está bien, no quieres oírlo. Tengo un hijo de 15 años y siempre le estoy pidiendo disculpas. En ese momento él tenía dos años y ni siquiera lo entendía bien, pero en mi cabeza eso quedó grabado", finalizó.