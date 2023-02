Espero que Ana Guevara y María José Alcalá lleguen a un acuerdo: Osmar Olvera, clavadista que sueña con Olímpicos

Llegar a unos Juegos Olímpicos es el sueño de todo atleta, verlos truncados por cuestiones políticas, es la frustración del día a día.

Para Osmar Olvera, clavadista mexicano, el que no se tenga un acuerdo y solo jueguen con ellos, es algo lamentable. Lo económico es importante para ir a competir y el no tener ese apoyo, impide que ese sueño olímpico no llegue.

“Yo solo espero que se llegue a un acuerdo. Lo que quiero es competir. Espero que tanto Ana (Guevara), titular de la CONADE como María (José Alcalá), presidenta del Comité Olímpico Mexicano, lleguen a un acuerdo. Lo únicos afectados somos los atletas de deportes acuáticos”, señaló a EL UNIVERSAL Deportes.



Y agregó: “Yo espero se arregle, confío en que se va arreglar para que podamos hacer lo que amamos que es competir, representar a México y espero que en estos días se arregle todo”.

El perder la oportunidad de ir a competir en el extranjero, limita que se obtengan lugares en París 2024. El contar con un plan ayuda, pero sin este sustento económico perjudica el crecimiento de los atletas.

“Los países tienen nuevos talentos, la competencia sigue siendo fuerte, ganarle a los chinos a los británicos, canadienses, estadounidenses. Todos son potencia y la pelea se vuelve compleja”.

En caso de que no se llegue a un acuerdo, Osmar Olvera, tendrá que buscar alternativas para pagarse el viaje a sus competencias y eso le preocupa a corto, mediano y a largo plazo.

“Todavía no he pensado en un plan, por lo mismo que espero que se arregle. Ya tendría que hablar con mi entrenadora y buscar las formas. Si no se compite no hay plazas para Juegos Olímpicos y no habrá mexicanos en los deportes acuáticos. No tengo el dinero para estar participando en todas las competencias pero sería priorizar las más importantes”, finalizó el clavadista olímpico.