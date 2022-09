Equipo corre a un futbolista por meter un autogol intencional

Atlético Amazonense informó este martes que despidió a Júlio Campos, el jugador que hizo un autogol intencional en un partido de un campeonato regional de Brasil, el pasado fin de semana, y pidió que se investigue el caso por sospecha de un arreglo con alguna casa de apuestas.

El club calificó la jugada de "sabotaje", pidió a la Fiscalía investigar los hechos por indicios de "manipulación del resultado" y solicitó a las autoridades competentes invalidar el partido de la segunda división del Campeonato Amazonense, en el que se enfrentaba al Sul América.



El autogol tuvo lugar el domingo pasado casi al final del partido, cuando el Sul América se imponía por 3-1 al Amazonense en el estadio la Colina de Manaos.

En el video que muestra la jugada se ve como Campos, desde fuera del área, lanza la pelota al arco propio casi en las narices del arquero que, parado casi al frente, ni se inmutó.

En las imágenes que circulan en las redes sociales, ninguno de los jugadores captados por la cámara emite reacción alguna.

Série B do Campeonato Amazonense. Atlético Amazonense perdia por 3 a 1 para o Sul América. Aos 44 minutos do segundo tempo, o volante Júlio Campos, do Atlético, pega a bola e chuta contra o PRÓPRIO gol

O que acham que pode ser isso? pic.twitter.com/GJx9Z863qR

— Rômulo Almeida (@_AlmeidaRomulo) September 5, 2022