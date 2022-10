En Cruz Azul niegan que Jesús Corona haya sido vetado en algún momento

Carlos López llegó a Cruz Azul por Jaime Ordiales.

Y Jaime Ordiales se fue sin ser bien visto por algunos jugadores cementeros.

El ahora director deportivo cementero es claro: “Las decisiones las tomo yo”, y también ha aclarado conflictos que dejó en el aire la administración pasada.

Como el de José de Jesús Corona. El veterano portero volvió a la titularidad a la salida de Diego Aguirre, que coincidió con el adiós de Ordiales. Chuy aseguró que no jugaba por orden del ahora director deportivo de la FMF.

Carlos López asegura que eso no fue verdad. “Con Chuy ya lo hablé. Estuve en muchas pláticas con el anterior cuerpo técnico —donde era auxiliar— y lo que dijo no fue verdad. De parte de la directiva no hubo veto [para que no jugara]. Fui parte del cuerpo técnico y lo tengo claro”.

Así que hubo y hay libertad para poner las alineaciones. “Esto se lo expliqué al Potro [Raúl Gutiérrez], le dije: ‘vas a poner a quien quieras. Encontraremos una dinámica de trabajo, pero el ‘11’’ es tuyo. No te limitamos’”.

También aclaró los dichos de Pablo Aguilar, el central paraguayo que se fue despotricando contra Ordiales. “Es sencillo. A Pablo se le vencía el contrato y no se le renovó. Queríamos más juventud en el equipo, esa fue la razón”.

Así que los tiempos de Jaime Ordiales se acabaron en La Noria. Hoy se vive otra administración. “No creo que [los jugadores] me vean como a Jaime, o con su influencia. Aquí se ve otra dinámica, cada quien tiene su forma de trabajar y de ser. Cada quien impone su sello de trabajo, tengo el mío y eso es muy claro”.

Reitera Carlos López su agradecimiento a Jaime Ordiales por confiar en él: “Él me trae, me invita a trabajar para fortalecer muchas áreas. Trabajé con él en América hace muchos años y coincidimos muy bien”.

Para López de Silanes no hay duda. “Jaime es uno de los mejores directivos de México, por eso está en Selecciones y estuvo en tres de los grandes: Chivas, América y Cruz Azul”.