El día que Rey Mysterio 'perdió su ojo' en la WWE

El 25 de julio del 2022 es un día especial dentro de la WWE, pues una de sus figuras más importantes cumple 20 años de trayectoria en sus filas, se trata de Rey Mysterio, personaje que además ha representado a la lucha libre mexicana alrededor del mundo y la ha colocado en lo más alto.

En todos estos años, Rey Mysterio ha tenido grandes rivalidades con superestrellas de gran cartel, una de las más recientes y recordadas fue con Seth Rollins, en la cual sirvió también para que el hijo del enmascarado, Dominik Mysterio, hiciera su debut como luchador profesional.



Aquella rivalidad tuvo un suceso muy peculiar, ya que supuestamente el enmascarado había perdido el ojo. Todo comenzó cuando en una pelea Rollins lesionó el ojo a Mysterio con el filo de una de las escaleras metálicas que sirven para ascender al ring.

Posteriormente, en el Premium Live Show de Extreme Rules ambos tuvieron una lucha de ‘Ojo por ojo’, y con la misma receta, Rollins dañó a Rey hasta ‘sacarle’ su ojo derecho con el filo del escalón. La imagen resultó perturbadora, pues Mysterio se quejaba y en una toma televisiva se aprecia que tiene una esfera en su mano simulando un globo ocular.



Seth Rollins vs. Rey Mysterio - Eye for an Eye Match: #ExtremeRules, July 19 2020 | Results pic.twitter.com/jNEnpiME3O

— Andersen Prince (@andersen_prince) July 20, 2020