Discriminan a jugador de futbol americano por sus rastas y el entrenador lo defiende

Jugadores, entrenadores y la comunidad en general de la Universidad de Penn State se solidarizaron con el safety del equipo universitario de futbol americano Jonathan Sutherland, después de haber recibido una carta con tintes discriminatorios, pidiéndole que se quitara su apariencia con largas rastas

One of my teammates got this. Explain to me how this isn’t racist. pic.twitter.com/Qms1F6DEEP

— Antonio Shelton (@_groovy55) October 7, 2019