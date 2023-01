Didier Deschamps señala que "cinco jugadores no estuvieron a la altura" en la final del Mundial contra Argentina

La interna en la Selección Francesa empeora cada día que pasa. Si no es un tweet de Kylian Mbappé, son las faltas de respeto del presidente de la Federación a Zinedine Zidane y si no, es Didier Deschamps asegurando que cinco de los jugadores que disputaron la final del mundo contra Argentina no estuvieron a la altura.



Después de ser confirmado en su puesto como director técnico de la Selección subcampeona en Qatar 2022, Deschamps tuvo una serie de declaraciones desafortunadas en conferencia de prensa.

“No jugamos como se debía. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro, pero había cinco jugadores en el once inicial que, por diversas razones, no estuvieron a la altura durante un partido como este y más ante Argentina” aseguró el francés.



Si bien no dio nombres, la polémica pone los reflectores sobre Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Theo Hernández, Antoine Griezmann y Adrien Rabiot, los primeros cinco cambios que realizó en la final ante Argentina el técnico campeón del mundo en 2018.

“No voy a usar palabras fuertes, pero no estuvimos allí por una buena hora. Regresamos de la nada, pero hicimos lo que teníamos que hacer porque hubo una parte que no fue un buen partido” agregó.

TE PODRÍA INTERESAR: Gareth Bale anuncia su retiro del futbol