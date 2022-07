David Martínez conquistó la medalla de oro en los World Games

El peleador mexicano de kickboxing, David Martínez, conquistó la medalla de oro en la categoría K1 Style -53.5kg varonil por decisión unánime, en los Juegos Mundiales que se celebran en Birmingham, Alabama, tras derrotar al ucraniano Orfan Sananzade.

"Nunca pierdan de vista el esfuerzo que hacen y la dedicación que ponen", dijo el peleador al bajar del combate. "México, esto va para todos los que creyeron en mi, aquí estamos, muchas gracias a todos", agregó.

"Me siento muy feliz, todavía no me la creo. No siento las piernas ahora, al final del segundo y tercero (rounds) solo pensaba en tirar golpes, me sacó el aire dos o tres veces, pero solo pensaba en la gente que me apoyaba, en mi familia, estaba muy feliz", abundó.

David atacó desde el inicio del combate a su rival y logró llevarse el primer round de la contienda, con marcador de 2-1. El mexicano mantuvo el dominio en el segundo capítulo, aunque el europeo consiguió golpes de poder para dejar 1-1 el marcador.



Ya en el definitivo, Martínez salió a evitar sorpresas con un buen boxeo al cuerpo que mantuvo a distancia a su enemigo, ya solo fue cuestión de esperar el anuncio oficial de la victoria para el mexicano.

Martínez llegó a la cima del podio después de vencer al brasileño Vinicius Oliveira en los Cuartos de Final este miércoles; después, su rival en la Semifinal no se presentó a disputar el pase a la última instancia de la competencia.

Su rival fue el ucraniano Orfan Sananzade, con quien ya se había enfrentado en dos ocasiones.

En la edición 2017 de los World Games, disputada en Polonia, el triunfo fue para el europeo, mientras que Martínez salió con la mano en alto dos años más tarde en Bosnia, en el Campeonato Mundial de la especialidad. Ahora le repitió la dosis para colgarse la medalla de oro.