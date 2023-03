David Faitelson se engancha con reportero de ESPN por culpa del Clásico Mundial de Beisbol

Luego de haber escrito boxeo en lugar de beisbol en una publicación en las redes sociales, David Faitelson se terminó por enganchar con un reportero de ESPN.

Todo sucedió en Twitter, donde el periodista escribió primero: "Arozarena, para “presidente”… El cubano y sus batazos oportunos. México esta cerca de Miami en el Clásico Mundial de Boxeo…".

Esto generó que se le señalara por haber confundido un deporte con otro y en una de las respuestas a ese twit, estaba la de Marcelino Fernández del Castillo, reportero de la cadena ya mencionada.

"Boxeo? (sic)", citó 'Marce', quien de inmediato tuvo una réplica del excomunicador de TV Azteca. "Perdón, debe decir: Clásico Mundial de Béisbol”…Me da mucho gusto que estés pendiente de mis errores. Veo que es una máxima de la empresa:,Que los compañeros estén al pendiente de las pifias de los demás. Abrazo".

La cosa no quedó ahí y Del Castillo volvió a contestar: "Siempre al pendiente, David. La búsqueda de errores ajenos es, en esencia, una máxima del periodismo, no solo de la empresa. Al final, es algo que tú mismo has practicado, no es algo que desconozcas, tampoco le voy a vender chiles a Herdez".



Faitelson no se guardó nada y tuvo una respuesta más para su compañero en ESPN: "Venga, Marcelino te felicito. Eres el “gran corrector” de las redes. Y bueno, si quieres un poco de “likes”, con mucho gusto me presto para ello…".

Ante ese último comentario, Marcelino escribió: "Trato, cada que necesite likes te busco por esta democrática y altamente tóxica red social", junto a un gif de la exitosa serie de Los Simpsons.