Dani Alves: Pumas es más que futbol; vengo a ganar y hacer historia

El viaje de más de 10 horas de Barcelona a México, no terminó con su sonrisa. Dani Alves atendió aficionados, habló con algunos medios y sigue ilusionando a los seguidores de los Pumas.

El histórico brasileño ya está en la Ciudad de México y mañana firmará su contrato con el cuadro universitario, con el cual estará ligado hasta 2023.

En entrevista para TUDN, el lateral ya dio sus primeras impresiones sobre su llegada al equipo de los Pumas, donde busca y quiere aumentar su legado como el futbolista con más títulos en la historia del futbol mundial.



“No vengo aquí a prepararme para el Mundial, vengo aquí a hacer todo lo que he hecho en mi vida que es pelear para ganar y hacer historia. Hacer a la gente feliz, no pienso en el Mundial nada más, estoy pensando en qué hacer con Pumas”, declaró la leyenda sudamericana.

¿Por qué eligió México? Dani Alves asegura que está ligado al país azteca desde chico… El Chavo del 8, uno de los motivos.

“Las cosas buenas tardan un poquito. Más de la cuenta tal vez… Tengo una relación desde chiquito con México. No sé, pero siempre me movía esta gente, toda mi infancia con el Chavo, Chapulín (Colorado) y tal vez de ahí nació mi relación”, dijo Alves.



Alves asegura que tanto a nivel de clubes como en selecciones, si hay un país que sufrió fue México. Acepta llegar a un futbol complicado y desaprueba las críticas por desconocimiento a la Liga MX.



"Hay que intentar creer un poco más en su futbol", @DaniAlvesD2 sobre el futbol mexicano y cómo se desacredita por desconocimiento "Ahora somos los primeros" EN VIVO: TUDN pic.twitter.com/ktyiHxVV8k — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 23, 2022

-

Por otra parte, explicó lo que le atrajo del Club Universidad Nacional.

“Pumas es mucho más que futbol. Me gusta ir donde se que hay algo más que futbol… Su Universidad, da a todos por igual, une a la sociedad, no hace distinciones. En la vida no todo es futbol. No sólo vale ganar, es cómo ganas”, agregó el brasileño.

PUEDES VER: Los mejores memes de la llegada de Dani Alves a los Pumas