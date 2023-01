Dani Alves desmiente acusaciones de agresión sexual en Barcelona: "Nunca la he visto en mi vida"

El lateral derecho de los Pumas salió a desmentir las acusaciones de agresión sexual en su contra. Dani Alves habló en un programa español sobre la denuncia realizada por una mujer que asegura fue abusada por el brasileño en una discoteca en Barcelona.

“Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño” declaró Alves a través de un video que envío al programa.



“Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy” agregó Alves en “Y Ahora Sonsoles”.

La denuncia en cuestión señala que en la noche previa al Año Nuevo, el jugador de Pumas habría tocado sin consentimiento a la mujer en una discoteca de Catalunya.



Hasta ahora, el cuadro universitario no se ha pronunciado al respecto y la única postura ha sido la del futbolista, quien compartió el video con el programa de España.

