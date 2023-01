Damar Hamlin progresa en el hospital; "Pasó de necesitar el 100 al 50 por ciento de ayuda para respirar"

Dorrian Glenn, tío del joven de 24 años, fue entrevistado en las afueras del hospital University of Cincinnati Medical Center y brindó palabras de tranquilidad y esperanza para todos los aficionados, jugadores e integrantes de la NFL que rezan por Hamlin.



Update on Damar Hamlin from his uncle, Dorrian Glenn:

Breathing is focus, but improving.

Blown away by support.

"Prayers are coming in from all over the world."#Bills pic.twitter.com/sWRlxGJ88v

— Thad Brown (@thadbrown7) January 4, 2023