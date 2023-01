Damar Hamlin preguntó a los médicos por el resultado del juego; esto le respondieron

El profundo de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, comenzó a comunicarse por escrito con su familia y otras personas que han estado junto a su cama desde que sufrió un paro cardíaco hace tres días, y su primera pregunta fue: "¿Ganamos ?” dijeron sus médicos el jueves.

“La respuesta es sí, Damar, ganaste. Has ganado el juego de la vida. El Dr. Timothy Pritts dijo a los periodistas en una conferencia telefónica desde el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, donde Hamlin fue trasladado de urgencia después de colapsar y ser resucitado en el campo durante el partido de los Bills contra los Bengals el lunes por la noche.

Hamlin permanece gravemente enfermo y en la unidad de cuidados intensivos del hospital, pero comenzó a despertarse el miércoles por la noche y parece que su función neurológica está intacta, lo que significa que puede seguir órdenes y moverse, dijo Pritts.

“Todavía tiene un progreso significativo que necesita hacer, pero esto marca un muy buen punto de inflexión en su atención continua”, dijo el médico.

“La primera pregunta que escribió cuando empezó a despertar fue: '¿Ganamos?'”, dijo Pritts. “Entonces sabemos que no es solo que las luces estén encendidas. Sabemos que está en casa. Y parece que todos los cilindros se disparan dentro de su cerebro, lo que es muy gratificante para todos nosotros”.

El Dr. William Knight IV dijo que los médicos aún no habían determinado la causa del paro cardíaco de Hamlin y que las pruebas continúan.

También es demasiado pronto para decir si Hamlin podría volver al fútbol después de someterse a rehabilitación, dijo Knight.

Los acontecimientos se produjeron cuando los Bills volvieron a practicar el jueves por primera vez desde que Hamlin colapsó cuando su corazón se detuvo después de hacer una tacleada durante el primer cuarto del juego.



El juego fue suspendido y no se reanudará, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con la decisión. Ambas personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque la liga aún está tratando de determinar cómo determinar los sembrados y la programación de los playoffs. La Asociación de Jugadores de la NFL debe aprobar los cambios.

Hamlin, un jugador de segundo año del área de Pittsburgh, pasó los últimos dos días sedado y en estado crítico.

Pritts dijo durante la conferencia telefónica que los signos neurológicos de mejoría comenzaron el miércoles por la noche cuando Hamlin se despertó gradualmente y el resto de su cuerpo se curó. Hamlin todavía no puede hablar debido a un tubo de respiración en su garganta.

Knight atribuyó a la rápida respuesta médica el haber salvado la vida de Hamlin.

Dijo que un médico estuvo al lado de Hamlin un minuto después de que colapsara y reconoció que el defensa no tenía pulso. Knight dijo que Hamlin requirió RCP y reanimación en el campo.

“Ha sido un camino largo y difícil durante los últimos tres días... ha logrado una mejora bastante notable”, dijo Knight.

“Grandes noticias”, dijo el presidente Joe Biden en un tuit. “Damar, como les dije a tu mamá y a tu papá ayer, Jill y yo, junto con todo Estados Unidos, estamos orando por ti y tu familia”.

Además de poder escribir, sus médicos dijeron que Hamlin podía sostener las manos de la familia y los miembros de los equipos médicos y administrativos de los Bills junto a su cama.



Aunque Hamlin sigue las órdenes, los médicos aún no han evaluado completamente su habla y otras funciones, en parte porque está bajo sedación para acomodar el tubo de respiración.

“Cuando hablamos de neurológicamente intacto, es un término muy burdo de grandes movimientos motores y seguimiento de órdenes. Cuando hablamos de las cosas buenas que nos hacen humanos: cognición, emoción, habla, lenguaje, etc., esperamos aprender más sobre eso”, dijo Knight.

En los últimos días, jugadores de toda la liga, tanto excompañeros de equipo como aquellos que no conocieron a Hamlin hasta el lunes, se han manifestado en apoyo.

El profundo de los Colts, Rodney Thomas, hizo el viaje de dos horas desde Indianápolis a Cincinnati el martes solo para estar al lado de su excompañero de equipo de la escuela secundaria.

“Él es un luchador. Sé que es un luchador y no hay otro pensamiento en mi mente que no sea él saliendo por sus propios medios”, dijo Thomas el miércoles.

El tackle defensivo de los Minnesota Vikings, Harrison Phillips, quien pasó las cuatro temporadas anteriores jugando para Buffalo, envió la cena al hospital para la familia y el personal médico de Hamlin.