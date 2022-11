Cruz Azul: Llegaron los argentinos Ramiro Carrera y Augusto Lotti, refuerzos de La Máquina

No hay tiempo que perder en La Noria. Los primeros refuerzos de Cruz Azul para el torneo Clausura 2023, hicieron su arribo a la Ciudad de México.

Los argentinos Augusto Lotti y Ramiro Carrera, provenientes del Club Atlético Tucumán, ya se encuentran en la Ciudad de México y listos para superar los exámenes médicos para cerrar su fichaje con La Máquina.

Lotti, delantero de 26 años, aceptó que llegar al conjunto celeste es el mayor reto de su carrera y que le llega en buen momento de su vida.



"Sí, la verdad que sí, es el mayor reto de mi carrera. También creo que me agarra en un buen momento profesional y personal, en una buena edad. Espero estar a la altura del club", aseveró el delantero sudamericano.

Asimismo, destacó la grandeza del conjunto capitalino y lo fácil que fue decir que sí a los de La Noria.

"No había nada que pensar, un club tan importante como dije recién. Cuando me comentaron del interés real y que estaba la posibilidad de ser parte del equipo, no tuve ni que pensarlo. Para mi ya es orgullo estar acá", agregó.

Ramiro Carrera pidió que lo dejaran venir a Cruz Azul

Ramiro Carrera, volante de 29 años, llega a La Máquina con la ilusión de de estar a la altura de la exigencia del equipo celeste.

"La verdad es que a uno lo pone muy contento, estaba esperando esta oportunidad tan grande como la de Cruz Azul y esperemos estar a la altura de las circunstancias de este club", declaró el refuerzo celeste.



Negarse a La Máquina es difícil y así lo considera el nuevo futbolista celeste, quien de inmediato solicitó al Atlético Tucumán poder salir.

"Lo que me convenció fue venir a Cruz Azul, es un equipo grande, un club muy conocido. Cuando me dijeron que tenía la oportunidad de llegar acá, les dije que me dejaran ir porque es una oportunidad muy linda para mí. Estoy acá y ojala la pueda aprovechar al cien por ciento", concluyó Carrera.

