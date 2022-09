El técnico uruguayo Diego Aguirre fue el primer técnico en agarrar al Cruz Azul después del histórico ciclo de Juan Reynoso. Lo que pintaba como el inicio de una nueva era llena de éxitos en 'La Noria', terminó como una pesadilla enmarcada en un 7-0 en manos del Club América.

Después de seis derrotas, dos empates y dos victorias en 10 partidos como entrenador celeste, la gota que rebalsó el vaso y que derivó en la destitución de Aguirre fue aquel clásico histórico con resultado negativo y humillante para los celestes. Sin embargo, el uruguayo habló en un programa de radio de su país y le dedicó unas palabras a su ciclo en México.



“Fue una experiencia rara porque fue un tiempo corto. No puedo decir que no afecta porque siempre llegas con ilusión de estar por mucho tiempo, pero fue algo raro porque los resultados no se dieron y sabíamos que íbamos a ser un equipo con dificultades en general, pero obviamente siempre te tienes fe de que las cosas salgan bien. Fue algo sorpresivo cómo se dieron las cosas y hay que convivir con eso”, declaró Diego Aguirre en una entrevista con Sport 890.

Ese día, Aguirre estaba en un palco y no pudo despedirse dentro del campo de la afición. Sin embargo, hubo situaciones que le parecieron raras al DT. “Yo estaba suspendido, fue un juego que se dio con una expulsión y en México hay resultados abultados. Y fue algo inesperado y raro, todas las circunstancias del juego. Fue una experiencia fea y no podía estar haciendo nada porque estaba suspendido” concluyó el ex director técnico de Nacional y de Cruz Azul.

Te podría interesar: Doblete de Santiago Giménez con el Feyenoord en la Europa League