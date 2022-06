Cristiano Ronaldo y su emotivo mensaje para Marcelo

Cristiano Ronaldo, una de las últimas figuras del Real Madrid se unió a las muestras de cariño hacia Marcelo, jugador que este lunes se despidió del cuadro merengue.

El astro portugués compartió un mensaje en sus redes sociales, donde reconoció el paso del jugador brasileño por el equipo español.

Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo! pic.twitter.com/Rjgb5R3DAd

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 13, 2022