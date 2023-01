El astro portugués, llegó esta noche a Arabia Saudita, su nueva casa, en compañía de sus hijos y pareja.

Por si fuera poco, su nuevo director técnico realizó una broma que seguramente no le caerá bien a Ronaldo.

"Primero quería fichar a Messi. Me lo hubiera traído directo desde Qatar" comentó Rudi García



Al Nassr manager -Rudi Garcia : "I want to bring Messi directly from Doha, Qatar"pic.twitter.com/xUVClOym90

— Semper Fi (@SemperFiMessi) December 31, 2022