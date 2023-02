Consistencia, la clave de Fernanda Contreras para un año exitoso

En 2022, la tenista Fernanda Contreras Gómez clasificó al cuadro principal de tres Grand Slams: Roland Garros, Wimbledon y US Open. Ante los ojos del exterior, pareciera que fue un año perfecto para la mexicana, pero no fue así. Por eso, este 2023 quiere lograr la consistencia en la cancha que no ha podido mantener en su carrera.

“Jugué muy bien en 2022, aunque tuve problemas de salud, así que el objetivo de 2023 es completar el año sin ninguna lesión ni operación”, dijo la potosina, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Fernanda inició en el mundo de las raquetas, redes y pelotas a los nueve años de edad. Es nieta de Francisco Contreras, quien en 1962 fue parte del equipo mexicano en Copa Davis.

A los 13 años de edad, Contreras perfeccionó su tenis en Estados Unidos, país donde se formó académicamente y —estando en la Universidad de Vanderbilt— en 2017 ganó un torneo nacional, que fue la motivación para escribir su camino tenístico, donde presume la medalla de plata en dobles (junto a Giuliana Olmos) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Fernanda vivía un ascenso en las canchas, hasta que la pandemia de Covid-19 la detuvo. La tenista recordó que en 2020 sólo pudo jugar cuatro meses; regresó hasta 2021, cuando participó de marzo a agosto, pero en este último mes se fracturó la muñeca. Y en 2022 tuvo un descanso al cierre de la temporada, por una intervención quirúrgica, así es que en 2023 lo importante es recuperar un calendario con ritmo.

Ha dicho que su secreto para obtener triunfos históricos es “divertirme”, como se lo recomendaron su abuelo y padre.

“En 2023, [quiero] tener el cuerpo sano, emociones y mente saludables. No tengo objetivos de ranking, porque eso no se controla. Puedo controlar mi actitud, mi esfuerzo y las ganas que le pongo”, señaló.

Actualmente, Fernanda tiene 386 puntos en la WTA, que la ubican en el lugar 165 del ranking en singles. En lo que va de la temporada tenística, registra dos victorias y tres derrotas; una fue en el Australian Open.

“Para mí, ha sido un honor y es un orgullo representar a México”, expresó Contreras, porque sabe que en ella está que más niñas y mujeres se involucren en el deporte blanco. “Estaría buenísimo si más gente se empieza a acercar al tenis por estos logros”.

La originaria de San Luis Potosí afirmó que le gustaría que “más personas puedan tener memorias gracias al tenis”, porque este deporte le ha permitido enriquecer sus experiencias personales. Al ser amante de la literatura y el arte, aprovecha las sedes de los torneos para visitar museos.

“[El tenis] me ha dado muchas maneras de ganar. Te la pasas viajando, conociendo y viviendo muchas culturas. Al final, eres libre en la cancha”, concluyó la también ingeniera mecánica.