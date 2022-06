En el Guadalajara se han dado muchos errores que tienen al equipo observando desde hace tiempo, los desenlaces de los torneos por la televisión y quien fuera vicepresidente deportivo Néstor de la Torre, ve dos equivocaciones muy claras que han terminado por aumentar la desconfianza en el rumbo que toma el equipo campeonato tras campeonato.

Y es que en Chivas de lo más que se habla, es de la falta de un proyecto serio, apuntando en tiempo y forma a los objetivos con base a la materia prima que se tiene y de paso, prometen cosas que están lejos de cumplir, como un equipo arrollador, ganador y peleando títulos, ninguno de esto se ha dado. No tiene de entrada un ADN.

“¿Qué creo? Analizando un poco, que vendieron al inicio un proyecto que iba a llevar un proceso como si ya estuviera, ‘yo quiero un campeonato’ y a ver, espérate, se debe ver primero la materia prima a ver qué sacar y algo que no se me tomó mucho a bien, lo digo, con toda la honestidad y no me interesa quedar bien con nadie, no me quiero ganar un lugar. No me interesa ganar un lugar, estoy diciendo lo que creo”.



De la Torre precisó que en este momento la afición tiene poca credibilidad en muchos aspectos, ya que no se ha atinado a los refuerzos iniciales, los campeonatos han dejado muchas dudas por los constantes cambios de técnicos y la falta de un proyecto sólido en todos los aspectos.

“Como aficionado hay decepción, porque ellos quieren resultados, quiere ver a sus Chivas en los primeros lugares, peleando campeonatos, eso es lo que quiere un aficionado y es un proyecto difícil”.

Otro de los errores que hoy la afición tiene muy claro, es que la inversión inicial cuando llegó no se hizo adecuadamente, porque llegó gente que no era necesaria, que no tenía el perfil ni el palmarés para representar al Guadalajara y el tiempo dio la razón a esto.

“Cuando se dieron las primeras compras de jugadores, dije, no se puede gastar dinero así. ¿Saben cuánto dinero me daba Jorge (Vergara) a mí, para comprar jugadores? Nunca me dio dinero, yo vendía para poder comprar. Me daba cinco millones pero luego se los regresaba. Yo hacía un proyecto financiero, en el cual había inversión y retorno de la inversión”.



¿Cómo era el mecanismo en las fueras básicas, para que fuera rentable el seguir produciendo?

Le hacía un proyecto para fuerzas básicas de inversión y retorno, para que fuera rentable por medio de venta de jugadores, porque yo se los vendía a primera división, era el costo que tenía y la venta de jugadores, la proyección. También estaba el paquete, cada año para mi eran 20 jugadores que crecían por generación, eran cinco jugadores que debíamos tener en visto y los demás son acompañantes para desarrollar a los cinco, dos vendíamos a Liga de Expansión antes era primera A. Vendíamos a precios baratos, luego debutábamos tres, uno y lo vendíamos y dos eran los que realmente pensábamos podían jugar en Chivas.

Respecto a la gestión de Amaury Vergara desde que tomó el equipo, señaló que está en muchos de los momentos, aprendiendo a la mala, porque Chivas es un grande y es mediático, en las negociaciones para adquirir jugadores se nota porque todos quieren sacar provecho y es ahí donde debe ponerse muy centrado del tema.

“Chivas es un proyecto difícil, tiene problemas en la contratación, son puros mexicanos, costos, no es un equipo que tenga una empresa de respaldo con un poder económico fuerte como América, Cruz Azul y no se pueden gastar esas cantidades (como lo hizo Ricardo Peláez)”.

“No he tenido contacto con él, lleva un proceso de conocer Chivas, va aceleradamente conociendo porque requiere tener experiencia en el futbol, al entrar se asesoró con alguien que tiene años en el futbol, Ricardo (Peláez), pero tiene que seguir aprendiendo cosas y no poco a poco, porque él toma decisiones al final del día”.