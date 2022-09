Chivas quiere explicaciones del arbitraje, por polémicas contra Toluca

Aunque sus integrantes no se han pronunciado públicamente al respecto, ni lo harán, la directiva del Guadalajara solicitará a la Comisión de Árbitros un nuevo acercamiento para conocer los criterios en el uso del VAR, ya que no quedó ni tantito contenta con lo sucedido anteayer en el estadio Nemesio Díez de Toluca, donde no le fueron validados un penalti y una anotación en su favor.

La dirigencia de las Chivas considera que sí fue perjudicada y quiere una explicación.