Tiene conocimiento que no es bien visto por una gran parte de la afición rojiblanca, que las críticas serán el pan de cada día porque mientras no lleguen los triunfos, todo se verá con lupa y el arquero de Chivas, Miguel Jiménez, precisó que está listo para recibirlas, porque sabe la responsabilidad que tiene.

“La presión en Chivas siempre va a estar, es un club donde la presión y la exigencia siempre van a ser al cien por ciento, pero al final de cuentas siempre he tratado de estar enfocado, de hacer mi trabajo, de recibir las críticas porque sé que las críticas son parte del fútbol”.



Todo lo que sea deportivo, que lo involucren a él por errores son bien recibidas, pero destapó que hay otras en las cuales no está de acuerdo y solicitó a los chivahermanos apasionados, que ese tipo de comentarios en los que involucran a su familia, los dejen de lado.

“También hay críticas que ya van más allá, que ofenden a mi familia y creo que eso ya no va, al contrario. Creo que eso ya es parte de otra cosa, pero al final de cuentas la crítica siempre va a estar y va a ser bien recibida por tu servidor”.

Tiene claro que los torneos que han pasado en los cuales no han logrado el propósito ni de entrar a la Liguilla directos, tiene molesta a la afición, así que pronto espera que estos tiempos cambien porque confirmó que están apenados en el equipo porque la deuda va creciendo al no dar buenos resultados.

“Me han criticado cuando no jugaba, ahora que estoy jugando las críticas van a estar al pie del cañón. Yo siempre trataba de estar enfocado haciendo mi trabajo. Hay errores, siempre va a haber errores en la vida, en el campo más y en la portería se notan más. Soy una persona que he vivido de todo, me ha tocado estar, no estar, jugar y salir de aquí”.

