Ricardo Cadena no se esconde en las marcaciones arbitrales, pero no puede abstraerse de esto, porque hoy, parece que a las Chivas, le robaron un gol legítimo.

“El juego me deja una sensación de que perdimos tres puntos. No ha sido posible ganar. El tema del VAR, hay situaciones donde no me quedan muy claras, de momento no puedo observar, pero tenemos que aceptar la decisión del árbitro que va y revisa… No han sido favorables estas marcaciones para nosotros y te deja una situación amarga no poder festejar o conseguir los goles que en este torneo el equipo debía merecer”, dijo el entrenador del Guadalajara.



Se falló un penalti, lo falló el Chicote Cristian Calderón: “Todos los que entran al campo y los que están fuera, tienen mi apoyo. Quien no se atreve no falla. Había que levantarle el ánimo al Chicote, tiene todo mi apoyo”.

Pero fuera de las circunstancias, fuera de lo que pasó con el arbitraje, Cadena reconoció: “Asumo toda la responsabilidad. He procurado, trabajado. Hemos practicado situaciones de juego para variar en ataque y defensa, no me he quedado de brazos cruzado, pero seguiremos trabajando para convertir…. Hemos intentado, pero no hemos estado finos frente al marco”.