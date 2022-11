Checo Pérez, séptimo en el Power Ranking del Gran Premio de México

Sergio Pérez terminó en la tercera posición en el Gran Premio de México, algo que significó un doble podio para la escudería de Red Bull; sin embargo, fue colocado en el séptimo puesto del Power Ranking de la Fórmula 1 con una calificación de 7.8.



El piloto mexicano inició la carrera del Autódromo Hermanos Rodríguez en el cuarto puesto, pero pronto pudo remontar un lugar, pero no pudo rebasar a Lewis Hamilton. Además, un error de su equipo en los pits provocó que sus esperanzas de estar en el segundo lugar terminaran.



