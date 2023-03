Checo Pérez recibe fuertes ataques de expilotos neerlandeses

El mexicano Sergio "Checo" Pérez fue duramente criticado por pilotos neerlandeses. Esto, después de que declaró que sólo ayudaría a Max Verstappen si recibe el mismo apoyo de su compañero en la escudería Red Bull de la Fórmula 1.

Antes de disputarse el Gran Premio de Bahréin, "Checo" se mostró confiado en que, a comparación del año pasado, en la actual temporada sí estaría respaldado por Verstappen.

"Si no siento que voy a obtener el apoyo que necesito, entonces no voy a ayudar a los demás”, mencionó 'Checo' en entrevista para la cadena Fox Sports.

Ante estas declaraciones, Renger van der Zander —quien actualmente corre el Campeonato Mundial de la FIA y de WeatherTech SportsCar Championship— calificó de "torpe" al tapatío en el podcast Race Café de Fórmula 1 de Ziggo Sport.

"No debería decir cosas así, fue muy torpe. Fue incómodo, pero Red Bull también le jugó torpemente a él", dijo Renger van der Zander.

"En Red Bull también simplemente dijeron: 'queremos ayudarte, pero no podemos si Max no lo hace'. No lo hagas. Está muy claro que Max es el número uno y Checo es el segundo piloto del equipo. Lo siente en todos los lados y no solo en la pista", insistió.

Pero las críticas en contra de 'Checo' no pararon ahí, ya que otro piloto neerlandés, Robert Doornbos —y quien estuvo en la Fórmula 1— señaló que el mexicano debería de aceptar que es el segundo de Red Bull.

"Entonces él no siente eso, porque de lo contrario no dirás cosas así. ¿Realmente cree que puede hacerlo mejor que Max? Ese es el problema. En una situación como esa, no debería pensar que es mejor que Verstappen".

Por lo pronto, la segunda fecha de la Fórmula 1 se realizará el próximo fin de semana en el Circuito Internacional de Jeddah de Arabia Saudita.