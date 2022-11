El fervor del automovilismo de la Fórmula 1 y por el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez en Estados Unidos es incomparable, una muestra de ellos fue la sorpresiva aparición del monoplaza del mexicano en un casino de Las Vegas.

El vehículo de la escudería Red Bull circuló por unos segundos entre las mesas y máquinas de apuestas, situación que generó asombro entre los usuarios, quienes rápidamente grabaron lo sucedido.

Después de recorrer las instalaciones del casino, el auto siguió su trayectoria por las principales avenidas de la ciudad, todo parte de una campaña de publicidad de cara al GP de Las Vegas en 2023.



they are driving Formula 1 cars through the casino in Vegas pic.twitter.com/RP3vZx7cja

— Daily Loud (@DailyLoud) November 4, 2022