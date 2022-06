"Checo Pérez fue para mí el MVP en el GP de Azerbaiyán": Histórico piloto de F1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) aumentó su ventaja al frente del Mundial de Fórmula 1 tras su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán y a los infortunios de Charles Leclerc al volante de su Ferrari, el domingo en el circuito urbano de Bakú.

Llegado a la costa del Mar Caspio con una ventaja de nueve puntos sobre Charles Leclerc y de quince sobre su compañero mexicano Checo Pérez, Verstappen se fue de Azerbaiyán con un colchón de 21 puntos sobre el mexicano, y otro aún más confortable de 34 puntos sobre Leclerc.

"Teníamos un ritmo increíble hoy, hubo que prestar atención a los neumáticos. Logré ponerme al frente y tuvimos un poco de suerte con los abandonos de Ferrari, pero teníamos el ritmo", comentó Verstappen al término de la carrera.



Sin embargo, la perspectiva no es la misma para todos y el finlandés Mika Hakkinen, bicampeón de F1 (1998-1999), lo confirmó en sus redes sociales. Para el histórico piloto, el mexicano Checo Pérez fue el mejor en Azerbaiyán a pesar de quedar segundo.

For me, Checo was the MVP in #AzerbaijanGP. Max has to thank him for the win. #RedBullRacing really has the benefit of two strong winners in their team, while #ScuderiaFerrari is suffering with Sainz having a lot of poor luck as well as unable to match the pace of Leclerc.

— Mika Häkkinen (@F1MikaHakkinen) June 13, 2022