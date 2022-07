El Gran Premio de Gran Bretaña fue una carrera de muchas emociones, en especial para el público mexicano y fans de Checo Pérez, pues el piloto de Red Bull tuvo una extraordinaria participación al remontar 15 posiciones y terminar en el podio como segundo lugar.



Pero unos días después de la carrera, la Fórmula 1 publicó sus Power Rankings en el que sorprendió con la posición que ocupa Sergio Pérez, ya que está en el sexto lugar al igual que Max Verstappen.



The @aramco Power Rankings for Silverstone are in! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/WEZoiLZ6HL

— Formula 1 (@F1) July 6, 2022