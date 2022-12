La Temporada 2022 de la Fórmula 1 se caracterizó por la polémica relación entre los pilotos de Red Bull Max Verstappen y Sergio Pérez, y a pesar de haber culminado su actividad en las pistas, las polémicas entre ellos continúan.

Esto provocó que entre los fans también haya dos bandos. Los que apoyan a ‘Súper Max’ y los que están con ‘Checo’. Entre los que simpatizan con el neerlandés está David Coulthard, expiloto británico que estuvo en escuderías como Williams, McLaren y Red Bull y su máximo logro fue ser subcampeón en la temporada 2001.



Coulthard manifestó que el carro no tiene nada que ver con el desmepeño, sino la calidad dentro del circuito, diferencia evidente que hay – a su gusto- entre Verstappen y el piloto mexicano.

“Le guste o no a la gente, la diferencia entre Max y Sergio Pérez es clara. Absolutamente no es solo el auto. Mira lo que Checo ha hecho este año y lo que Max ha mostrado. Hay una gran diferencia, ya sea que a la gente le guste o no a Max”, criticó.

Puedes leer: "Checo Pérez quiere cambiar su apodo a 'Ministro de Ataque'"

Max Verstappen terminó el 2022 como bicampeón de pilotos en la Fórmula 1, mientras que Checo Pérez logró un histórico tercer lugar, pero en la última parte de la temporada bajó a este puesto y la razón fue por aquella polémica con su compañero en el Gran Premio de Brasil que no lo quiso ayudar para obtener los puntos necesarios.