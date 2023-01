Checo Pérez: El piloto mexicano celebra su cumpleaños 33 y las redes sociales lo felicitan

La temporada 2023 de la Fórmula 1 se encuentra muy cerca de comenzar y con ella la participación del piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien después de un periodo de vacaciones se encuentra listo para volver a los circuitos.

El mexicano, quien buscará tener de nuevo una importante campaña con Red Bull se encuentra este jueves 26 de enero de fiesta, al cumplir 33 años de edad.



Una situación que no ha pasado desapercibida para el mundo del automovilismo, que durante las últimas horas le muestra su cariño en redes sociales con felicitaciones.

Los primeros en hacerlo fueron los integrantes de la escudería Red Bull, quienes le desearon lo mejor en su día.



De inmediato, la cuenta oficial de la Fórmula 1 se unió al mensaje de felicitación, con un vídeo en el que se ven los mejores momentos de Checo Pérez en la temporada 2022.



Wishing you an incredible birthday @SChecoPerez!

We can't wait to make more wonderful memories with you this season #F1 @redbullracing pic.twitter.com/XCgYfJUKbs

— Formula 1 (@F1) January 26, 2023